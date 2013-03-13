Реальный автор:

EarnForex

Индикатор, фиксирующий пин-бары (Пинокио бары) на графике. Почитать о пин-барах можно здесь.

Паттерн пин-бар состоит из трех баров: "левый глаз", "нос" и "правый глаз". "Левый глаз" должен быть растущим баром для медвежьего пин-бара или падающим баром для бычьего пин-бара. "Нос" должен открываться и закрываться внутри "левого глаза", но его максимум (или минимум, для бычьего паттерна) должен выпирать далеко за максимум левого глаза (или минимум). Уровни открытия и закрытия "носа" должны находиться в верхней четверти бара:

Рис.1 Паттерн Пин-бар

Дополнительным условием для хорошего паттерна является наличие сильных уровней поддержки/сопротивления за "глазами" или возле кончика "носа". Чем сильнее эти уровни, тем более точным будет паттерн.

Условия входа:

Агрессивной точкой входа является откат цены за уровень закрытия "левого глаза".

Консервативной точкой входа является падение цены ниже уровня "носа" (выше, для бычьего паттерна).

Условия выхода:

Консервативный стоплосс может быть установлен за ближайшим уровнем поддержки/сопротивления и "глазами". Менее консервативным подходом было бы поставить стоплосс на кончик "носа" (в этом случае страдает соотношение прибыль/риск).

Консервативный тейкпрофит может быть установлен сразу за минимумом "левого глаза" (максимумом, для бычьего паттерна). Агрессивный уровень тейкпрофит может быть установлен дальше - на следующий уровень поддержки/сопротивления.



Входные параметры индикатора:

input bool UseAlerts= true ; input bool UseEmailAlerts= false ; input double MaxNoseBodySize = 0.33 ; input double NoseBodyPosition = 0.4 ; input bool LeftEyeOppositeDirection= true ; input bool NoseSameDirection= false ; input bool NoseBodyInsideLeftEyeBody= false ; input double LeftEyeMinBodySize= 0.1 ; input double NoseProtruding= 0.5 ; input double NoseBodyToLeftEyeBody= 1 ; input double NoseLengthToLeftEyeLength= 0 ; input double LeftEyeDepth= 0.1 ;

Рис.2 Индикатор Pinbar Detector