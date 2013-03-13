Ставь лайки и следи за новостями
Pinbar Detector - индикатор для MetaTrader 5
9252
Реальный автор:
Индикатор, фиксирующий пин-бары (Пинокио бары) на графике. Почитать о пин-барах можно здесь.
Паттерн пин-бар состоит из трех баров: "левый глаз", "нос" и "правый глаз". "Левый глаз" должен быть растущим баром для медвежьего пин-бара или падающим баром для бычьего пин-бара. "Нос" должен открываться и закрываться внутри "левого глаза", но его максимум (или минимум, для бычьего паттерна) должен выпирать далеко за максимум левого глаза (или минимум). Уровни открытия и закрытия "носа" должны находиться в верхней четверти бара:
Рис.1 Паттерн Пин-бар
Дополнительным условием для хорошего паттерна является наличие сильных уровней поддержки/сопротивления за "глазами" или возле кончика "носа". Чем сильнее эти уровни, тем более точным будет паттерн.
Условия входа:
- Агрессивной точкой входа является откат цены за уровень закрытия "левого глаза".
- Консервативной точкой входа является падение цены ниже уровня "носа" (выше, для бычьего паттерна).
Условия выхода:
- Консервативный стоплосс может быть установлен за ближайшим уровнем поддержки/сопротивления и "глазами". Менее консервативным подходом было бы поставить стоплосс на кончик "носа" (в этом случае страдает соотношение прибыль/риск).
- Консервативный тейкпрофит может быть установлен сразу за минимумом "левого глаза" (максимумом, для бычьего паттерна). Агрессивный уровень тейкпрофит может быть установлен дальше - на следующий уровень поддержки/сопротивления.
Входные параметры индикатора:
input bool UseAlerts=true; // Разрешение на алерты input bool UseEmailAlerts=false; // Разрешение на почтовые алерты input double MaxNoseBodySize = 0.33; // максимально допустимое соотношение тела Носа к длине всего бара input double NoseBodyPosition = 0.4; // крайнее положение тела Носа внутри бара. Верхняя часть — для бычьей фигуры, нижняя — для медвежьей input bool LeftEyeOppositeDirection=true; // Левый глаз должен быть медвежьим для бычьего пин-бара и бычьим — для медвежьего input bool NoseSameDirection=false; // Нос должен быть того же направления, что и сама фигура input bool NoseBodyInsideLeftEyeBody=false; // тело Носа должно помещаться в теле Левого глаза input double LeftEyeMinBodySize=0.1; // минимальный размер тела Левого глаза относительно длины бара input double NoseProtruding=0.5; // минимальный выступ Носа относительно длины бара input double NoseBodyToLeftEyeBody=1; // максимальный размер тела Носа относительно тела Левого глаза input double NoseLengthToLeftEyeLength=0; // минимальная длина Носа относительно Левого глаза input double LeftEyeDepth=0.1; // минимальная глубина Левого глаза относительно его длины. Глубина — длина участка бара за Носом
Рис.2 Индикатор Pinbar Detector
