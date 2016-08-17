Participe de nossa página de fãs
ExtremPriceDistribution - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Khlystov Vladimir
Gráfico de barras vertical com distribuição de preços.
Parâmetros de entrada do indicador:
//+----------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador | //+----------------------------------------------+ input string SirName="PriceDistribution";//Primeira parte do nome dos objetos gráficos input uint iPeriod=3000; //período de cálculo input int Shift=-300; //deslocamento do nível inicial desenho do gráfico de barras input double Dev=1.0; //escala de traço do gráfico de barras input color PrColor=clrDodgerBlue; //cor do número de preços
Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 03.05.2012.
Fig.1. Indicador ExtremPriceDistribution
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15937
Gráfico de barras vertical com distribuição de preços.PChannel_System_Digit
Indicador que implementa um sistema de fuga (breakout) com uso do canal PChannel_System com arredondamento dos níveis do indicador (até o número desejado de dígitos) e exibição, na forma de etiquetas de preços, dos últimos níveis de ruptura do canal.
Gráfico de barras vertical com distribuição de mínimos.MaxPriceDistribution
Gráfico de barras vertical com distribuição de máximos.