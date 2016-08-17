CodeBaseSeções
ExtremPriceDistribution - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

Khlystov Vladimir

Gráfico de barras vertical com distribuição de preços.

Parâmetros de entrada do indicador:

//+----------------------------------------------+
//| Parâmetros de entrada do indicador                 |
//+----------------------------------------------+
input string  SirName="PriceDistribution";//Primeira parte do nome dos objetos gráficos
input uint iPeriod=3000;                  //período de cálculo 
input int  Shift=-300;                    //deslocamento do nível inicial desenho do gráfico de barras
input double Dev=1.0;                     //escala de traço do gráfico de barras
input color PrColor=clrDodgerBlue;        //cor do número de preços

Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 03.05.2012.

Fig.1. Indicador ExtremPriceDistribution

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15937

