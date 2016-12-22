und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
ExtremPriceDistribution - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 804
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Wirklicher Autor:
Khlystov Vladimir
Ein senkrechtes Histogramm mit Verteilung von Extrempreisen.
Eingabeparameter:
//+----------------------------------------------+ //| Eingabeparameter des Indikators | //+----------------------------------------------+ input string SirName="PriceDistribution";//Der erste Teil des Namens grafischer Objekte input uint iPeriod=3000; //Berechnungsperiode input int Shift=-300; //Verschiebung des ursprünglichen Levels des Histogramms input double Dev=1.0; //Maßstab input color PrColor=clrDodgerBlue; //Farbe der Zahl der Preise
Dieser Indikator wurde ursprünglich in MQL4 geschrieben und am 03.05.2012 in der Code Base veröffentlicht.
Abb.1. Der ExtremPriceDistribution Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15937
Ein senkrechtes Histogramm mit Preisverteilung.PChannel_System_Digit
Der Indikator implementiert ein Ausbruchssystem unter Verwendung des PChannel_System Kanals. Er bietet die Möglichkeit, die Levels des Kanals auf die benötigte Stellenzahl abzurunden, und zeigt die letzten Ausbruchslevels als "Preisetiketts" an.
Ein senkrechtes Histogramm mit der Verteilung von Tiefs.MaxPriceDistribution
Ein senkrechtes Histogramm mit der Verteilung von Highs.