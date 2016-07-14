Семафорный стрелочный сигнальный индикатор с использованием выхода из зон перекупленности и перепроданности классического осциллятора AroonOscillator с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.

Индикатор ADXDMI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.