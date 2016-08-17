CodeBaseSeções
PChannel_System_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Indicador PChannel_System com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// período do gráfico do indicador (timeframe)

Para que o conselheiro gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador PChannel_System.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig.1. Indicador PChannel_System_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15928

WmiVol_Pluse WmiVol_Pluse

Indicador de volatilidade intra-dia sem latência.

Donchian_Channels_System_HTF Donchian_Channels_System_HTF

Indicador Donchian_Channels_System com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

PChannel_System_Digit PChannel_System_Digit

Indicador que implementa um sistema de fuga (breakout) com uso do canal PChannel_System com arredondamento dos níveis do indicador (até o número desejado de dígitos) e exibição, na forma de etiquetas de preços, dos últimos níveis de ruptura do canal.

PriceDistribution PriceDistribution

Gráfico de barras vertical com distribuição de preços.