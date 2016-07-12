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PChannel_System_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор PChannel_System с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора PChannel_System.mq5.
Рис.1. Индикатор PChannel_System_HTF
Индикатор Donchian_Channels_System с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.DarvasBoxes_System_Digit
Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала DarvasBoxes, с возможностью округлять уровни канала на требуемое количество порядков и отображением последних пробойных уровней канала в виде ценовых меток.
Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала PChannel_System, с возможностью округлять уровни канала на требуемое количество порядков и отображением последних пробойных уровней канала в виде ценовых меток.WmiVol_Pluse
Индикатор внутридневной волатильности без запаздывания.