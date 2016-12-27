指标使用 DarvasBoxes 通道实现了一个突破交易系统, 可将通道级别截取到所需的顺序数量, 并以价格标签的形式显示最后的通道突破级别。

本指标使用 PChannel_System 通道实现了一个突破系统, 它可以根据通道的水平评估出所需订单的数量，并且以价格标签的形式显示最新的通道突破水平。

价格分布的垂直柱形图。