喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
在输入参数中带有时段选择选项的PChannel_System指标。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期数 (时段)
该指标需要 PChannel_System.mq5 指标文件，把它放置在 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。
图1. PChannel_System_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15928
