入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むVolume_Weighted_MA_Cloud指標です。

Volume_Weighted_MA_StDev指標のシグナルに基づいた取引システムです。

SAR取引システムは、Welles Wilderによって開発されたStop and Reversal（SAR）の動作を示しています。エキスパートアドバイザーは、ポジションの有無をチェックし、パラボリック加速度でストップロスを移動させます。

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むRAVI_Histogram指標です。