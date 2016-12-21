コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

PChannel_System_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
802
評価:
(15)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むPChannel_System指標です。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指標チャート期間（時間枠）

この指標にはPChannel_System.mq5指標ファイルが必要です。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

図1　PChannel_System_HTF指標

図1　PChannel_System_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15928

Exp_Volume_Weighted_MA_StDev Exp_Volume_Weighted_MA_StDev

Volume_Weighted_MA_StDev指標のシグナルに基づいた取引システムです。

Volume_Weighted_MA_Cloud_HTF Volume_Weighted_MA_Cloud_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むVolume_Weighted_MA_Cloud指標です。

SAR取引システム SAR取引システム

SAR取引システムは、Welles Wilderによって開発されたStop and Reversal（SAR）の動作を示しています。エキスパートアドバイザーは、ポジションの有無をチェックし、パラボリック加速度でストップロスを移動させます。

RAVI_Histogram_HTF RAVI_Histogram_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むRAVI_Histogram指標です。