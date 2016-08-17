Este panel comercial para el comercio manual y automático demuestra las posibilidades de la biblioteca MasterWindows. El código del panel se genera de forma automática con la ayuda del entorno de proyección visual de las ventanas de la interfaz MasterWindows for MQL5.

El análisis de las bases de precio del tipo ENUM_APPLIED_PRICE permite hacer una presuposición sobre el posible moviemiento sucesivo del precio. La probabilidad de ese movimiento se muestra en forma de escala y en tanto por ciento. Usando la funcionalidad del panel comercial, se pueden dar órdenes al bróker para que ejecute operaciones comeciales. En este ejemplo se usan órdenes de mercado. Además, es posible aumentar o disminuir el tamaño de la posición, cerrar posiciones, permitir o no la colocación de Stop Loss, activar el piloto automático.

El piloto automático comercia de forma automática según las señales del panel. Se activa pulsando el botón correspondiente.

Datos de entrada:

input bool inp_on_trade= false ; input double inp_open= 85 ; input double inp_close= 55 ; input double inp_lot_fix= 0.01 ; input double inp_lot_perc= 0.01 ; input bool inp_on_lot= false ; input bool inp_on_SL= false ;

Fig. 1. Aspecto exterior del panel comercial.

Consejos: