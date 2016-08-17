Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Trade panel with autopilot - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1511
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Este panel comercial para el comercio manual y automático demuestra las posibilidades de la biblioteca MasterWindows. El código del panel se genera de forma automática con la ayuda del entorno de proyección visual de las ventanas de la interfaz MasterWindows for MQL5.
El análisis de las bases de precio del tipo ENUM_APPLIED_PRICE permite hacer una presuposición sobre el posible moviemiento sucesivo del precio. La probabilidad de ese movimiento se muestra en forma de escala y en tanto por ciento. Usando la funcionalidad del panel comercial, se pueden dar órdenes al bróker para que ejecute operaciones comeciales. En este ejemplo se usan órdenes de mercado. Además, es posible aumentar o disminuir el tamaño de la posición, cerrar posiciones, permitir o no la colocación de Stop Loss, activar el piloto automático.
El piloto automático comercia de forma automática según las señales del panel. Se activa pulsando el botón correspondiente.
Datos de entrada:
input bool inp_on_trade=false; // Autopilot (On/Off) input double inp_open=85; // Threshold values for the opening position input double inp_close=55; // Threshold values for the closing position input double inp_lot_fix=0.01; // lot fixed input double inp_lot_perc=0.01; // lot as a percentage of equity input bool inp_on_lot=false; // if "false" to % of the equity input bool inp_on_SL=false; // Stop loss (On/Off)
Fig. 1. Aspecto exterior del panel comercial.
Consejos:
- En la carpeta \MQL5\Include\ deberá encontrarse la biblioteca MasterWindows. Es necesaria para que las ventanas de la interfaz creadas por usted funcionen plenamente.
- Para que las ventanas creadas de la interfaz se representen mejor, use los esquema gráficos con fondo negro.
- Se trata de un panel demostrativo (un programa de muestra) y no está diseñado para comerciar en cuentas reales. Por otra parte, si rehacemos o sustituimos la función de generación de señales BUYorSELL() por el sistema comercial de usted y añadimos la función de trailing de posiciones, ... entonces podrá comerciar en cuentas reales.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15890
Sistema comercial construido con las señales del indicador Volume_Weighted_MA_Digit_System.Exp_JFatl_Digit_System
Sistema comercial construido con las señales del indicador JFatl_Digit_System.
Sistema comercial construido con las señales del indicador Volume_Weighted_MACandle.Exp_Donchian_Channels_System
Sistema comercial construido con las señales del indicador Donchian_Channels_System.