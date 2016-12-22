代码库部分
自动驾驶交易面板 - MetaTrader 5EA

Sergey Pavlov
手动和自动交易的交易面板, 展示了 MasterWindows 库的可能性。面板代码已由可视化设计界面环境 MasterWindows MQL5 版 自动生成。

通过分析 ENUM_APPLIED_PRICE 类型的价格数据库, 您可以做出关于未来价格走势的推断。这种走势的概率被显示为刻度和百分比。交易面板的功能可以发送请求至经纪商来执行交易操作。在本例中使用市价订单。您可以加入减少或增加持仓量, 平仓,启用/禁用设置 止损 和启用 自动驾驶

自动驾驶 意为基于面板信号自动交易。模式可通过按下相应的按钮来激活。

输入数据:

input bool     inp_on_trade=false;  // 自动驾驶 (开/关)
input double   inp_open=85;         // 开仓阀值
input double   inp_close=55;        // 平仓阀值
input double   inp_lot_fix=0.01;    // 固定手数
input double   inp_lot_perc=0.01;   // 手数为净值百分比
input bool     inp_on_lot=false;    // 若是 "false" 则为净值的 %
input bool     inp_on_SL=false;     // 止损 (开/关)

图例. 1. 交易面板的外观。

推荐:

  • MasterWindows 库应添加到 \MQL5\Include\ 文件夹。该库为您所创建的界面窗口提供了充分操作。
  • 为了更好地显示所创建的界面窗口, 使用图形化的方案与黑色的背景。
  • 这是一个演示板面板 (搞笑程序), 不可用于实盘账户。不过, 您可以用您自己的交易系统的相应功能来修改或替换 BUYorSELL() 信号生成函数, 加入仓位支持功能 , 并尝试在实盘里使用它。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15890

