手动和自动交易的交易面板, 展示了 MasterWindows 库的可能性。面板代码已由可视化设计界面环境 MasterWindows MQL5 版 自动生成。

通过分析 ENUM_APPLIED_PRICE 类型的价格数据库, 您可以做出关于未来价格走势的推断。这种走势的概率被显示为刻度和百分比。交易面板的功能可以发送请求至经纪商来执行交易操作。在本例中使用市价订单。您可以加入减少或增加持仓量, 平仓,启用/禁用设置 止损 和启用 自动驾驶。

自动驾驶 意为基于面板信号自动交易。模式可通过按下相应的按钮来激活。

输入数据:

input bool inp_on_trade= false ; input double inp_open= 85 ; input double inp_close= 55 ; input double inp_lot_fix= 0.01 ; input double inp_lot_perc= 0.01 ; input bool inp_on_lot= false ; input bool inp_on_SL= false ;

图例. 1. 交易面板的外观。

