手动和自动交易的交易面板, 展示了 MasterWindows 库的可能性。面板代码已由可视化设计界面环境 MasterWindows MQL5 版 自动生成。
通过分析 ENUM_APPLIED_PRICE 类型的价格数据库, 您可以做出关于未来价格走势的推断。这种走势的概率被显示为刻度和百分比。交易面板的功能可以发送请求至经纪商来执行交易操作。在本例中使用市价订单。您可以加入减少或增加持仓量, 平仓,启用/禁用设置 止损 和启用 自动驾驶。
自动驾驶 意为基于面板信号自动交易。模式可通过按下相应的按钮来激活。
输入数据:
input bool inp_on_trade=false; // 自动驾驶 (开/关) input double inp_open=85; // 开仓阀值 input double inp_close=55; // 平仓阀值 input double inp_lot_fix=0.01; // 固定手数 input double inp_lot_perc=0.01; // 手数为净值百分比 input bool inp_on_lot=false; // 若是 "false" 则为净值的 % input bool inp_on_SL=false; // 止损 (开/关)
图例. 1. 交易面板的外观。
推荐:
- MasterWindows 库应添加到 \MQL5\Include\ 文件夹。该库为您所创建的界面窗口提供了充分操作。
- 为了更好地显示所创建的界面窗口, 使用图形化的方案与黑色的背景。
- 这是一个演示板面板 (搞笑程序), 不可用于实盘账户。不过, 您可以用您自己的交易系统的相应功能来修改或替换 BUYorSELL() 信号生成函数, 加入仓位支持功能 , 并尝试在实盘里使用它。
