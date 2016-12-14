無料でロボットをダウンロードする方法を見る
この手動および自動取引のための取引パネルはMasterWindowsライブラリの可能性を示しています。パネルコードはMQL5用 MasterWindowsインタフェースウィンドウのビジュアルデザイン環境を使用して自動的に生成されました。
ENUM_APPLIED_PRICE型の価格データベースを分析することによって将来の価格の動きの推定が可能です。このような移動の確率はスケールと百分率で示されています。取引パネルにはブローカーに取引業務実行リクエストを送信する機能があります。この例では成行注文が使用されています。さらには、ポジションの数量増減、ポジションの決済、 決済逆指値設定の有効化/無効化、オートパイロットの有効化も可能です。
オートパイロットとはパネルのシグナルに基づいた自動取引を意味します。このモードは、適切なボタンを押すことによって起動できます。
input bool inp_on_trade=false; // オートパイロット（オン/オフ） input double inp_open=85; // 注文を出すための閾値 input double inp_close=55; // 決済のための閾値 input double inp_lot_fix=0.01; // ロットの固定 input double inp_lot_perc=0.01; // 資本の割合としてのロット input bool inp_on_lot=false; //「false」の場合資本の％に対して input bool inp_on_SL=false; // 決済逆指値（オン/オフ）
図1 取引パネルの外観
- MasterWindowsライブラリは \MQL5\Include\ フォルダに追加されるべきです。ライブラリは作成されたインタフェースウィンドウに適切な操作を提供します。
- 作成されたインターフェースウィンドウをよりよく表示するには、黒い背景のグラフィカルスキームをご使用ください。
- これはデモパネル（ジョークプログラム）であり、ライブ口座用ではありません。しかしBUYorSELL()シグナル生成機能を取引システムに従って変更または置き換えたりポジションサポート機能を追加した利した後のライブ口座で使用する試みは可能です。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15890
