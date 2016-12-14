この手動および自動取引のための取引パネルはMasterWindowsライブラリの可能性を示しています。パネルコードはMQL5用 MasterWindowsインタフェースウィンドウのビジュアルデザイン環境を使用して自動的に生成されました。





ENUM_APPLIED_PRICE型の価格データベースを分析することによって将来の価格の動きの推定が可能です。このような移動の確率はスケールと百分率で示されています。取引パネルにはブローカーに取引業務実行リクエストを送信する機能があります。この例では成行注文が使用されています。さらには、ポジションの数量増減、ポジションの決済、 決済逆指値設定の有効化/無効化、オートパイロットの有効化も可能です。

オートパイロットとはパネルのシグナルに基づいた自動取引を意味します。このモードは、適切なボタンを押すことによって起動できます。





input bool inp_on_trade= false ; input double inp_open= 85 ; input double inp_close= 55 ; input double inp_lot_fix= 0.01 ; input double inp_lot_perc= 0.01 ; input bool inp_on_lot= false ; input bool inp_on_SL= false ;

図1 取引パネルの外観



