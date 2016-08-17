Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Exp_Donchian_Channels_System - Asesor Experto para MetaTrader 5
Sistema comercial construido con las señales del indicador Donchian_Channels_System. La señal de ejecución de operaciones se forma en el momento del cierre de una barra, si aparece una barra de color y en la vela anterior la barra ha sido del color opuesto o no ha habido barra en absoluto.
Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador Donchian_Channels_System.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace Trade Algorithms.
Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.
Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico
Resultados de la simulación en el año 2015 en GBPJPY H4:
Fig. 2. Gráfico de resultados de simulación
