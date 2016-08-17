CodeBaseSeções
Sergey Pavlov
O painel de negociação manual e automatizada demonstra as possibilidades da biblioteca MasterWindows. O código do painel é automaticamente gerado usando o ambiente para projeção visual das janelas de interface MasterWindows for MQL5.

A análise das bases de preços do tipo ENUM_APPLIED_PRICE permite fazer uma previsão sobre o possível movimento futuro do preço. A probabilidade desse movimento é mostrado como uma escala em termos de percentagem de expressão. Usando a funcionalidade de painel de negociação, é possível emitir ordens ao corretor para a execução das operações de negociação. Neste exemplo, usam-se ordens de mercado. Além disso, é possível reduzir ou aumentar o tamanho de uma posição, fechar o volume da posição, colocar ou não uma posição Stop Loss e ativar o piloto automático.

O piloto automático é a negociação automatizada de acordo com os sinais do painel. É ativado pressionando o botão correspondente.

Dados de entrada:

input bool     inp_on_trade=false;  // Autopilot (On/Off)
input double   inp_open=85;         // Threshold values for the opening position
input double   inp_close=55;        // Threshold values for the closing position
input double   inp_lot_fix=0.01;    // lot fixed
input double   inp_lot_perc=0.01;   // lot as a percentage of equity
input bool     inp_on_lot=false;    // if "false" to % of the equity
input bool     inp_on_SL=false;     // Stop loss (On/Off)

Fig. 1. Aparência do painel de negociação.

Dicas:

  • Na pasta \MQL5\Include\, precisa estar a biblioteca MasterWindows. Ela é necessário para garantir que você tenha criado uma janela de interface totalmente funcional.
  • Para uma melhor exibição das janelas de interface criadas, use esquemas gráficos com um fundo preto.
  • Este é um painel demo (programa-piada) que não se destina a contas reais. No entanto, se você pode alterar ou substituir a função de geração de sinal BUYorSELL() para o seu sistema de negociação, adicionar funções de acompanhamento de posições... e possível tentar usá-lo numa conta real.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15890

