O painel de negociação manual e automatizada demonstra as possibilidades da biblioteca MasterWindows. O código do painel é automaticamente gerado usando o ambiente para projeção visual das janelas de interface MasterWindows for MQL5.

A análise das bases de preços do tipo ENUM_APPLIED_PRICE permite fazer uma previsão sobre o possível movimento futuro do preço. A probabilidade desse movimento é mostrado como uma escala em termos de percentagem de expressão. Usando a funcionalidade de painel de negociação, é possível emitir ordens ao corretor para a execução das operações de negociação. Neste exemplo, usam-se ordens de mercado. Além disso, é possível reduzir ou aumentar o tamanho de uma posição, fechar o volume da posição, colocar ou não uma posição Stop Loss e ativar o piloto automático.

O piloto automático é a negociação automatizada de acordo com os sinais do painel. É ativado pressionando o botão correspondente.

Dados de entrada:

input bool inp_on_trade= false ; input double inp_open= 85 ; input double inp_close= 55 ; input double inp_lot_fix= 0.01 ; input double inp_lot_perc= 0.01 ; input bool inp_on_lot= false ; input bool inp_on_SL= false ;

Fig. 1. Aparência do painel de negociação.

Dicas: