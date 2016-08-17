Participe de nossa página de fãs
O painel de negociação manual e automatizada demonstra as possibilidades da biblioteca MasterWindows. O código do painel é automaticamente gerado usando o ambiente para projeção visual das janelas de interface MasterWindows for MQL5.
A análise das bases de preços do tipo ENUM_APPLIED_PRICE permite fazer uma previsão sobre o possível movimento futuro do preço. A probabilidade desse movimento é mostrado como uma escala em termos de percentagem de expressão. Usando a funcionalidade de painel de negociação, é possível emitir ordens ao corretor para a execução das operações de negociação. Neste exemplo, usam-se ordens de mercado. Além disso, é possível reduzir ou aumentar o tamanho de uma posição, fechar o volume da posição, colocar ou não uma posição Stop Loss e ativar o piloto automático.
O piloto automático é a negociação automatizada de acordo com os sinais do painel. É ativado pressionando o botão correspondente.
Dados de entrada:
input bool inp_on_trade=false; // Autopilot (On/Off) input double inp_open=85; // Threshold values for the opening position input double inp_close=55; // Threshold values for the closing position input double inp_lot_fix=0.01; // lot fixed input double inp_lot_perc=0.01; // lot as a percentage of equity input bool inp_on_lot=false; // if "false" to % of the equity input bool inp_on_SL=false; // Stop loss (On/Off)
Dicas:
- Na pasta \MQL5\Include\, precisa estar a biblioteca MasterWindows. Ela é necessário para garantir que você tenha criado uma janela de interface totalmente funcional.
- Para uma melhor exibição das janelas de interface criadas, use esquemas gráficos com um fundo preto.
- Este é um painel demo (programa-piada) que não se destina a contas reais. No entanto, se você pode alterar ou substituir a função de geração de sinal BUYorSELL() para o seu sistema de negociação, adicionar funções de acompanhamento de posições... e possível tentar usá-lo numa conta real.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15890
