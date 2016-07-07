Торговая панель для ручной и автоматической торговли, демонстрирует возможности библиотеки MasterWindows. Код панели автоматически сгенерирован с помощью среды визуального проектирования интерфейсных окон MasterWindows for MQL5.

Анализ ценовых баз типа ENUM_APPLIED_PRICE позволяет сделать предположение о возможном дальнейшем движении цены. Вероятность такого движения показана в виде шкалы и в процентном выражении. Используя функционал торговой панели, можно выдавать приказы брокеру на исполнение торговых операций. В данном примере используются рыночные ордера. Кроме того, можно уменьшать или увеличивать размер позиции, осуществлять закрытие позиции, разрешать или нет установку Stop Loss, включать автопилот.

Автопилот — это автоматизированная торговля по сигналам панели. Включается нажатием соответствующей кнопки.

Входные данные:

input bool inp_on_trade= false ; input double inp_open= 85 ; input double inp_close= 55 ; input double inp_lot_fix= 0.01 ; input double inp_lot_perc= 0.01 ; input bool inp_on_lot= false ; input bool inp_on_SL= false ;

Рис. 1. Внешний вид торговой панели.

Советы: