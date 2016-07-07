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Trade panel with autopilot - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая панель для ручной и автоматической торговли, демонстрирует возможности библиотеки MasterWindows. Код панели автоматически сгенерирован с помощью среды визуального проектирования интерфейсных окон MasterWindows for MQL5.
Анализ ценовых баз типа ENUM_APPLIED_PRICE позволяет сделать предположение о возможном дальнейшем движении цены. Вероятность такого движения показана в виде шкалы и в процентном выражении. Используя функционал торговой панели, можно выдавать приказы брокеру на исполнение торговых операций. В данном примере используются рыночные ордера. Кроме того, можно уменьшать или увеличивать размер позиции, осуществлять закрытие позиции, разрешать или нет установку Stop Loss, включать автопилот.
Автопилот — это автоматизированная торговля по сигналам панели. Включается нажатием соответствующей кнопки.
Входные данные:
input bool inp_on_trade=false; // Autopilot (On/Off) input double inp_open=85; // Threshold values for the opening position input double inp_close=55; // Threshold values for the closing position input double inp_lot_fix=0.01; // lot fixed input double inp_lot_perc=0.01; // lot as a percentage of equity input bool inp_on_lot=false; // if "false" to % of the equity input bool inp_on_SL=false; // Stop loss (On/Off)
Рис. 1. Внешний вид торговой панели.
Советы:
- В папке \MQL5\Include\ должна находится библиотека MasterWindows. Она нужна для того, чтобы созданные вами интерфейсные окна полноценно работали.
- Для лучшего отображения созданных интерфейсных окон, используйте графические схемы с чёрным фоном.
- Эта демонстрационная панель (программа-шутка) не предназначена для реальных счетов. Впрочем, если переделать или заменить функцию генерации сигналов BUYorSELL() на вашу торговую систему, добавить функции сопровождения позиций, ... то можно и на реал.
Индикатор Fisher_org_v1 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Exp_Donchian_Channels_System
Торговая система, построенная на сигналах индикатора Donchian_Channels_System.
Торговая система, построенная на сигналах индикатора PChannel_System.Exp_DarvasBoxes_System
Торговая система, построенная на сигналах индикатора DarvasBoxes_System.