Das Trading Panel für das manuelle und automatisierte Handeln, demonstriert die Möglichkeiten der Bibliothek MasterWindows. Der Code des Trading Panels wird mit der Hilfe des visuellen Design-Interface-Fensters MasterWindows for MQL5 automatisch generiert.

Die Analyse der Preisdatenbanke Typs ENUM_APPLIED_PRICE ermöglicht eine Annahme über die mögliche zukünftige Preisbewegung zu machen. Die Wahrscheinlichkeit dieser Bewegung wurde in Form von einer Skala und einen Prozent-Ausdruck angezeigt. Mit der Verwundung der Trading Panelsfunktionalität ist es möglich, Befehle an einem Broker für die Ausführung der Handelsoperationen zu geben. In diesem Beispiel werden die Market-Orders verwendet. Darüber hinaus können Sie die Größe der Position verringern oder erhöhen, die Position schließen, erlauben oder nicht die Installation Stop Loss, oder Autopilot aktivieren.

Autopilot — es ist ein automatisiertes Handeln über Trading Panelssignale. Es wird durch das Drücken auf die entsprechende Taste aktiviert.

Eingangsparameter:

input bool inp_on_trade= false ; input double inp_open= 85 ; input double inp_close= 55 ; input double inp_lot_fix= 0.01 ; input double inp_lot_perc= 0.01 ; input bool inp_on_lot= false ; input bool inp_on_SL= false ;

in Abb. 1. Das Aussehen des Trading Panels.

Tipps: