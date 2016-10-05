und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Trade panel with autopilot - Experte für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 2160
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Das Trading Panel für das manuelle und automatisierte Handeln, demonstriert die Möglichkeiten der Bibliothek MasterWindows. Der Code des Trading Panels wird mit der Hilfe des visuellen Design-Interface-Fensters MasterWindows for MQL5 automatisch generiert.
Die Analyse der Preisdatenbanke Typs ENUM_APPLIED_PRICE ermöglicht eine Annahme über die mögliche zukünftige Preisbewegung zu machen. Die Wahrscheinlichkeit dieser Bewegung wurde in Form von einer Skala und einen Prozent-Ausdruck angezeigt. Mit der Verwundung der Trading Panelsfunktionalität ist es möglich, Befehle an einem Broker für die Ausführung der Handelsoperationen zu geben. In diesem Beispiel werden die Market-Orders verwendet. Darüber hinaus können Sie die Größe der Position verringern oder erhöhen, die Position schließen, erlauben oder nicht die Installation Stop Loss, oder Autopilot aktivieren.
Autopilot — es ist ein automatisiertes Handeln über Trading Panelssignale. Es wird durch das Drücken auf die entsprechende Taste aktiviert.
Eingangsparameter:
input bool inp_on_trade=false; // Autopilot (On/Off) input double inp_open=85; // Threshold values for the opening position input double inp_close=55; // Threshold values for the closing position input double inp_lot_fix=0.01; // lot fixed input double inp_lot_perc=0.01; // lot as a percentage of equity input bool inp_on_lot=false; // if "false" to % of the equity input bool inp_on_SL=false; // Stop loss (On/Off)
in Abb. 1. Das Aussehen des Trading Panels.
Tipps:
- Im Ordner \MQL5\Include\ muss die Bibliothek MasterWindows sein. Man braucht das, damit von Ihnen erstellten Interface-Fenster voll funktionsfähig funktionieren.
- Für eine bessere Anzeige der erstellten Interface-Fenster benutzen Sie die grafische Schemas mit einem schwarzen Hintergrund.
- Dieses Demo-Panel (Scherzprogramm) ist nicht für die echten Konten vorgesehen. Wenn Sie jedoch die Funktion der Signalerzeugung BUYorSELL() um Ihr Trading-System ersetzen oder verändern, die Begleitungsfunktionen der Positionen hinzufügen ... ist es möglich, auch für die echten Konten.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15890
Das Handelssystem, welches aufgrund der Signale des Indikators Volume_Weighted_MA_Digit_System gebaut wurde.Exp_JFatl_Digit_System
Das Handelssystem, welches aufgrund der Signale des Indikators JFatl_Digit_System gebaut wurde.
Das Handelssystem, welches aufgrund der Signale des Indikators Volume_Weighted_MACandle gebaut wurde.Exp_Donchian_Channels_System
Das Handelssystem, welches aufgrund der Signale des Indikators Donchian_Channels_System gebaut wurde.