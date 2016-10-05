CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Expert Advisors

Trade panel with autopilot - Experte für den MetaTrader 5

Sergey Pavlov
Trade_panel_with_autopilot.mq5 (17.48 KB) ansehen
\MQL5\Include\
ClassUnit.mqh (15.4 KB) ansehen
ClassRow.mqh (22.18 KB) ansehen
ClassWin.mqh (8.13 KB) ansehen
Das Trading Panel für das manuelle und automatisierte Handeln, demonstriert die Möglichkeiten der Bibliothek MasterWindows. Der Code des Trading Panels wird mit der Hilfe des visuellen Design-Interface-Fensters MasterWindows for MQL5 automatisch generiert.

Die Analyse der Preisdatenbanke Typs ENUM_APPLIED_PRICE ermöglicht eine Annahme über die mögliche zukünftige Preisbewegung zu machen. Die Wahrscheinlichkeit dieser Bewegung wurde in Form von einer Skala und einen Prozent-Ausdruck angezeigt. Mit der Verwundung der Trading Panelsfunktionalität ist es möglich, Befehle an einem Broker für die Ausführung der Handelsoperationen zu geben. In diesem Beispiel werden die Market-Orders verwendet. Darüber hinaus können Sie die Größe der Position verringern oder erhöhen, die Position schließen, erlauben oder nicht die Installation Stop Loss, oder Autopilot aktivieren.

Autopilot — es ist ein automatisiertes Handeln über Trading Panelssignale. Es wird durch das Drücken auf die entsprechende Taste aktiviert.

Eingangsparameter:

input bool     inp_on_trade=false;  // Autopilot (On/Off)
input double   inp_open=85;         // Threshold values for the opening position
input double   inp_close=55;        // Threshold values for the closing position
input double   inp_lot_fix=0.01;    // lot fixed
input double   inp_lot_perc=0.01;   // lot as a percentage of equity
input bool     inp_on_lot=false;    // if "false" to % of the equity
input bool     inp_on_SL=false;     // Stop loss (On/Off)

in Abb. 1. Das Aussehen des Trading Panels.

Tipps:

  • Im Ordner \MQL5\Include\ muss die Bibliothek MasterWindows sein. Man braucht das, damit von Ihnen erstellten Interface-Fenster voll funktionsfähig funktionieren.
  • Für eine bessere Anzeige der erstellten Interface-Fenster benutzen Sie die grafische Schemas mit einem schwarzen Hintergrund.
  • Dieses Demo-Panel (Scherzprogramm) ist nicht für die echten Konten vorgesehen. Wenn Sie jedoch die Funktion der Signalerzeugung BUYorSELL() um Ihr Trading-System ersetzen oder verändern, die Begleitungsfunktionen der Positionen hinzufügen ... ist es möglich, auch für die echten Konten.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15890

