CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

Exp_Volume_Weighted_MACandle - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
744
Ranking:
(18)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) ver
\MQL5\Indicators\
Volume_Weighted_MA.mq5 (8.63 KB) ver
Volume_Weighted_MACandle.mq5 (7.5 KB) ver
\MQL5\Experts\
Exp_Volume_Weighted_MACandle.mq5 (6.05 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Sistema comercial construido con las señales del indicador Volume_Weighted_MACandle. La señal de ejecución de operaciones tendrá lugar en el momento del cierre de una barra, en caso de que cambie de color la vela del indicador del verde al rosa o al revés.

Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que los archivos compilados de los indicadores Volume_Weighted_MACandle.ex5 y Volume_Weighted_MA.ex5 estén en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace Trade Algorithms.

Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.

Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Resultados de la simulación en el año 2015 en GBPUSD H4:

Fig. 2. Gráfico de resultados de simulación

Fig. 2. Gráfico de resultados de simulación

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15899

Trade panel with autopilot Trade panel with autopilot

Ejemplo de creación de paneles comerciales usando la biblioteca MasterWindows.

Exp_Volume_Weighted_MA_Digit_System Exp_Volume_Weighted_MA_Digit_System

Sistema comercial construido con las señales del indicador Volume_Weighted_MA_Digit_System.

Exp_Donchian_Channels_System Exp_Donchian_Channels_System

Sistema comercial construido con las señales del indicador Donchian_Channels_System.

Fisher_org_v1_HTF Fisher_org_v1_HTF

Indicador Fisher_org_v1 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.