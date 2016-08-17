Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Exp_Volume_Weighted_MACandle - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 744
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Sistema comercial construido con las señales del indicador Volume_Weighted_MACandle. La señal de ejecución de operaciones tendrá lugar en el momento del cierre de una barra, en caso de que cambie de color la vela del indicador del verde al rosa o al revés.
Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que los archivos compilados de los indicadores Volume_Weighted_MACandle.ex5 y Volume_Weighted_MA.ex5 estén en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace Trade Algorithms.
Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.
Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico
Resultados de la simulación en el año 2015 en GBPUSD H4:
Fig. 2. Gráfico de resultados de simulación
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15899
Ejemplo de creación de paneles comerciales usando la biblioteca MasterWindows.Exp_Volume_Weighted_MA_Digit_System
Sistema comercial construido con las señales del indicador Volume_Weighted_MA_Digit_System.
Sistema comercial construido con las señales del indicador Donchian_Channels_System.Fisher_org_v1_HTF
Indicador Fisher_org_v1 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.