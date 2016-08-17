CodeBaseSecciones
Volume_Weighted_MACandle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
884
Ranking:
(13)
Publicado:
Actualizado:
Indicador Volume_Weighted_MA en forma de vela. Las velas se obtienen a partir del procesamiento con el algoritmo del indicador Volume_Weighted_MA de las series temporales de precio correspondientes.

En muchas situaciones, para el análisis, este enfoque puede resultar más informativo.

Fig. 1. Indicador Volume_Weighted_MACandle

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15875

Fisher_org_v1_Sign Fisher_org_v1_Sign

Indicador de señal de semáforo de flechas con salida de las zonas de sobrecompra y sobreventa del oscilador Fisher_org_v1.

Exp_Fisher_org_v1 Exp_Fisher_org_v1

El experto Exp_Fisher_org_v1 está construido en base a las señales del indicador Fisher_org_v1.

JFatl_Digit_System JFatl_Digit_System

Indicador que implementa un sistema de ruptura con el uso de un canal representado según los High y Low de la serie de precio, procesados con el algoritmo JFatl_Digit.

Volume_Weighted_MA_Digit_System Volume_Weighted_MA_Digit_System

Indicador que implementa un sistema de ruptura con el uso de un canal representado según los High y Low de la serie de precio, procesados con el algoritmo Volume_Weighted_MA_Digit.