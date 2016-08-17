Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Indicador Volume_Weighted_MA en forma de vela. Las velas se obtienen a partir del procesamiento con el algoritmo del indicador Volume_Weighted_MA de las series temporales de precio correspondientes.
En muchas situaciones, para el análisis, este enfoque puede resultar más informativo.
Fig. 1. Indicador Volume_Weighted_MACandle
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15875
