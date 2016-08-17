Participe de nossa página de fãs
Indicador Volume_Weighted_MA в свечном виде. As velas aparecem como resultado do processamento realizado pelo algoritmo do indicador Volume_Weighted_MA, de acordo com cada intervalo de tempo.
Em muitas situações, esta abordagem pode ser mais informativa para fins de análise.
Fig.1. Indicador Volume_Weighted_MACandle
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15875
Indicador de sinal marcador de semáforo com uso de saída da zona de sobrevenda/sobrecompra do oscilador Fisher_org_v1.Exp_Fisher_org_v1
O experto Exp_Fisher_org_v1 baseia-se nas alterações dos sinais do oscilador Fisher_org_v1.
Indicador que implementa um sistema de fuga (breakout) com uso do canal construído nos High e Low, de uma série de preços, processados pelo algoritmo JFatl_Digit.Volume_Weighted_MA_Digit_System
Indicador que implementa um sistema de fuga (breakout) com uso do canal construído nos High e Low, de uma série de preços, processados pelo algoritmo Volume_Weighted_MA_Digit.