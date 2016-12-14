コードベースセクション
Volume_Weighted_MACandle - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ローソク足のシーケンスとして実装されたVolume_Weighted_MA指標。ローソク足はVolume_Weighted_MA指標アルゴリズムによって処理された関連する価格時系列の結果として表示されます。

多くの状況において、このようなアプローチは分析の目的のためにより有益であり得ます。


図1　Volume_Weighted_MACandle指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15875

