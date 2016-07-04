Индикатор Volume_Weighted_MA с заливкой пространства графика цветным фоном, с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков.

Индикатор Volume_Weighted_MA_StDev с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.