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Индикаторы

Volume_Weighted_MACandle - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2446
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор Volume_Weighted_MA в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом индикатора Volume_Weighted_MA соответствующих ценовых таймсерий.

Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.

Рис.1. Индикатор Volume_Weighted_MACandle

Рис.1. Индикатор Volume_Weighted_MACandle

Volume_Weighted_MA_Cloud_Digit Volume_Weighted_MA_Cloud_Digit

Индикатор Volume_Weighted_MA с заливкой пространства графика цветным фоном, с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков.

Volume_Weighted_MA_StDev_HTF Volume_Weighted_MA_StDev_HTF

Индикатор Volume_Weighted_MA_StDev с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Fisher_org_v1_Sign Fisher_org_v1_Sign

Семафорный стрелочный сигнальный индикатор с использованием выхода из зон перекупленности и перепроданности осциллятора Fisher_org_v1.

Exp_Fisher_org_v1 Exp_Fisher_org_v1

Эксперт Exp_Fisher_org_v1 построен на основе сигналов осциллятора Fisher_org_v1.