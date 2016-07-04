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Volume_Weighted_MACandle - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Volume_Weighted_MA в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом индикатора Volume_Weighted_MA соответствующих ценовых таймсерий.
Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.
Рис.1. Индикатор Volume_Weighted_MACandle
Индикатор Volume_Weighted_MA с заливкой пространства графика цветным фоном, с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков.Volume_Weighted_MA_StDev_HTF
Индикатор Volume_Weighted_MA_StDev с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Семафорный стрелочный сигнальный индикатор с использованием выхода из зон перекупленности и перепроданности осциллятора Fisher_org_v1.Exp_Fisher_org_v1
Эксперт Exp_Fisher_org_v1 построен на основе сигналов осциллятора Fisher_org_v1.