CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Fisher_org_v1_Sign - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
782
Ranking:
(12)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

TrendLaboratory Ltd.

Indicador de señal de semáforo de flechas con salida de las zonas de sobrecompra y sobreventa del oscilador Fisher_org_v1.

Fig. 1. Indicador Fisher_org_v1_Sign

Fig. 1. Indicador Fisher_org_v1_Sign

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15874

Exp_Fisher_org_v1 Exp_Fisher_org_v1

El experto Exp_Fisher_org_v1 está construido en base a las señales del indicador Fisher_org_v1.

Indicador basado en el Análisis Singular del Espectro Indicador basado en el Análisis Singular del Espectro

Destaca la tendencia y filtra los ruidos con la ayuda del método de Análisis Singular del Espectro El control de los parámetros del indicador permite gestionar la suavidad de la tendencia aislada y el umbral de filtrado del ruido.

Volume_Weighted_MACandle Volume_Weighted_MACandle

Indicador Volume_Weighted_MA en forma de vela.

JFatl_Digit_System JFatl_Digit_System

Indicador que implementa un sistema de ruptura con el uso de un canal representado según los High y Low de la serie de precio, procesados con el algoritmo JFatl_Digit.