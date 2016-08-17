Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Fisher_org_v1_Sign - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 782
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
TrendLaboratory Ltd.
Indicador de señal de semáforo de flechas con salida de las zonas de sobrecompra y sobreventa del oscilador Fisher_org_v1.
Fig. 1. Indicador Fisher_org_v1_Sign
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15874
El experto Exp_Fisher_org_v1 está construido en base a las señales del indicador Fisher_org_v1.Indicador basado en el Análisis Singular del Espectro
Destaca la tendencia y filtra los ruidos con la ayuda del método de Análisis Singular del Espectro El control de los parámetros del indicador permite gestionar la suavidad de la tendencia aislada y el umbral de filtrado del ruido.
Indicador Volume_Weighted_MA en forma de vela.JFatl_Digit_System
Indicador que implementa un sistema de ruptura con el uso de un canal representado según los High y Low de la serie de precio, procesados con el algoritmo JFatl_Digit.