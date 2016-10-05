CodeBaseKategorien
Volume_Weighted_MACandle - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der Indikator Volume_Weighted_MA in einer Kerzen-Form. Die Kerzen entstehen von der Bearbeitung der entsprechenden Preis-Timeserie vom Algorithmus des Indikators Volume_Weighted_MA.

In vielen Situationen kann für eine Analyse eine solche Methode informativer sein.

in Abb.1. Der Indikator Volume_Weighted_MACandle

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15875

Fisher_org_v1_Sign Fisher_org_v1_Sign

Der Semaphore Pfeil-Signalindikator unter der Verwendung des Verlassen aus den Überverkaufsbereichen, Überkaufsbereichen des Oszillators Fisher_org_v1.

Exp_Fisher_org_v1 Exp_Fisher_org_v1

Der Experte Exp_Fisher_org_v1 wurde aufgrund der Signale des Indikators Fisher_org_v1 gebaut.

JFatl_Digit_System JFatl_Digit_System

Der Indikator, der das Breakout-System mit der Verwendung des Kanals umsetzt, der auf dem verarbeitenden Algorithmus JFatl_Digit High und Low der Preisreihe gebaut wurde.

Volume_Weighted_MA_Digit_System Volume_Weighted_MA_Digit_System

Der Indikator, der das Breakout-System mit der Verwendung des Kanals umsetzt, der auf dem verarbeitenden Algorithmus Volume_Weighted_MA_Digit High und Low der Preisreihe gebaut wurde.