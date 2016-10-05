Der Indikator Volume_Weighted_MA in einer Kerzen-Form. Die Kerzen entstehen von der Bearbeitung der entsprechenden Preis-Timeserie vom Algorithmus des Indikators Volume_Weighted_MA.

In vielen Situationen kann für eine Analyse eine solche Methode informativer sein.

in Abb.1. Der Indikator Volume_Weighted_MACandle