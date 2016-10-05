und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Volume_Weighted_MACandle - Indikator für den MetaTrader 5
Der Indikator Volume_Weighted_MA in einer Kerzen-Form. Die Kerzen entstehen von der Bearbeitung der entsprechenden Preis-Timeserie vom Algorithmus des Indikators Volume_Weighted_MA.
In vielen Situationen kann für eine Analyse eine solche Methode informativer sein.
in Abb.1. Der Indikator Volume_Weighted_MACandle
