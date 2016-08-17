CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

Exp_Fisher_org_v1 - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
713
Ranking:
(17)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) ver
\MQL5\Indicators\
fisher_org_v1.mq5 (9.39 KB) ver
\MQL5\Experts\
exp_fisher_org_v1.mq5 (6.99 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
El experto Exp_Fisher_org_v1 está construido en base a las señales del indicador Fisher_org_v1. La señal de ejecución de operaciones tendrá lugar en el momento del cierre de una barra, si ha tenido lugar el cruce entre las líneas principal y de señal del indicador y ha cambiado el color de la nube de señal.

Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador Fisher_org_v1.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace Trade Algorithms.

Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.

Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Resultados de la simulación en el año 2015 en USDCHF H12:

Fig. 2. Gráfico de resultados de simulación

