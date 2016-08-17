Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Exp_Fisher_org_v1 - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 713
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
El experto Exp_Fisher_org_v1 está construido en base a las señales del indicador Fisher_org_v1. La señal de ejecución de operaciones tendrá lugar en el momento del cierre de una barra, si ha tenido lugar el cruce entre las líneas principal y de señal del indicador y ha cambiado el color de la nube de señal.
Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador Fisher_org_v1.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace Trade Algorithms.
Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.
Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico
Resultados de la simulación en el año 2015 en USDCHF H12:
Fig. 2. Gráfico de resultados de simulación
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15873
