指标 Volume_Weighted_MA 以蜡烛条序列的形式实现。出现的蜡烛条, 是相应价格序列经 Volume_Weighted_MA 指标算法处理之后的结果。

在很多情况下，这样的方法可以提供更多的信息，以供分析目的。

图例.1. 指标 Volume_Weighted_MACandle