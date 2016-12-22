代码库部分
指标

Volume_Weighted_MACandle - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
指标 Volume_Weighted_MA 以蜡烛条序列的形式实现。出现的蜡烛条, 是相应价格序列经 Volume_Weighted_MA 指标算法处理之后的结果。

在很多情况下，这样的方法可以提供更多的信息，以供分析目的。

图例.1. 指标 Volume_Weighted_MACandle

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15875

