请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Volume_Weighted_MACandle - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1113
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
指标 Volume_Weighted_MA 以蜡烛条序列的形式实现。出现的蜡烛条, 是相应价格序列经 Volume_Weighted_MA 指标算法处理之后的结果。
在很多情况下，这样的方法可以提供更多的信息，以供分析目的。
图例.1. 指标 Volume_Weighted_MACandle
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15875
Fisher_org_v1_Sign
信号量箭头指标, 基于 Fisher_org_v1 振荡器远离超买和超卖区域。Exp_Fisher_org_v1
此 Exp_Fisher_org_v1 EA 的入场信号由 Fisher_org_v1 振荡器中生成。
JFatl_Digit_System
此指标实现了一个突破交易系统, 使用的通道基于 JFatl_Digit 算法处理的最高价和最低价序列。Volume_Weighted_MA_Digit_System
此指标实现了一个突破交易系统, 使用的通道基于 Volume_Weighted_MA_Digit 算法处理的最高价和最低价序列。