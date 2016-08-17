CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Volume_Weighted_MA_Digit_System - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1002
Ranking:
(15)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

StatBars TO

Indicador que implementa un sistema de ruptura con el uso de un canal representado según los High y Low de la serie de precio, procesados con el algoritmo Volume_Weighted_MA_Digit.

Al salir el precio del canal gris, la barra adquirirá el color que corresponda a la dirección de la tendencia. El color verde significará el crecimiento del activo, y el rojo su disminución. Los colores llamativos se corresponden con la coincidencia de la dirección de la vela y de la tendencia, y los oscuros con la situación cuando la dirección de la vela es opuesta a la de la tendencia.

Con etiquetas de precio se marcan los últimos valores del canal usados como niveles de ruptura.

Fig. 1. Indicador Volume_Weighted_MA_Digit

Fig. 1. Indicador Volume_Weighted_MA_Digit

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15879

JFatl_Digit_System JFatl_Digit_System

Indicador que implementa un sistema de ruptura con el uso de un canal representado según los High y Low de la serie de precio, procesados con el algoritmo JFatl_Digit.

Volume_Weighted_MACandle Volume_Weighted_MACandle

Indicador Volume_Weighted_MA en forma de vela.

Fisher_org_v1_Sign_Alert Fisher_org_v1_Sign_Alert

Indicador de señal de semáforo de flechas con salida de las zonas de sobrecompra y sobreventa del oscilador clásico Fisher_org_v1, con alertas y envío de mensajes de correo y notificaciones push al smartphone.

Exp_Fisher_org_v1_Sign Exp_Fisher_org_v1_Sign

Sistema comercial construido con las señales del indicador Fisher_org_v1_Sign.