Autor real:

StatBars TO

Indicador que implementa un sistema de ruptura con el uso de un canal representado según los High y Low de la serie de precio, procesados con el algoritmo Volume_Weighted_MA_Digit.



Al salir el precio del canal gris, la barra adquirirá el color que corresponda a la dirección de la tendencia. El color verde significará el crecimiento del activo, y el rojo su disminución. Los colores llamativos se corresponden con la coincidencia de la dirección de la vela y de la tendencia, y los oscuros con la situación cuando la dirección de la vela es opuesta a la de la tendencia.

Con etiquetas de precio se marcan los últimos valores del canal usados como niveles de ruptura.

Fig. 1. Indicador Volume_Weighted_MA_Digit