Volume_Weighted_MA_Digit_System - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
StatBars TO
Indicador que implementa un sistema de ruptura con el uso de un canal representado según los High y Low de la serie de precio, procesados con el algoritmo Volume_Weighted_MA_Digit.
Al salir el precio del canal gris, la barra adquirirá el color que corresponda a la dirección de la tendencia. El color verde significará el crecimiento del activo, y el rojo su disminución. Los colores llamativos se corresponden con la coincidencia de la dirección de la vela y de la tendencia, y los oscuros con la situación cuando la dirección de la vela es opuesta a la de la tendencia.
Con etiquetas de precio se marcan los últimos valores del canal usados como niveles de ruptura.
Fig. 1. Indicador Volume_Weighted_MA_Digit
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15879
Indicador que implementa un sistema de ruptura con el uso de un canal representado según los High y Low de la serie de precio, procesados con el algoritmo JFatl_Digit.Volume_Weighted_MACandle
Indicador Volume_Weighted_MA en forma de vela.
Indicador de señal de semáforo de flechas con salida de las zonas de sobrecompra y sobreventa del oscilador clásico Fisher_org_v1, con alertas y envío de mensajes de correo y notificaciones push al smartphone.Exp_Fisher_org_v1_Sign
Sistema comercial construido con las señales del indicador Fisher_org_v1_Sign.