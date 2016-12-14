Exp_Fisher_org_v1 EA はFisher_org_v1オシレータによって生成されたシグナルに基づきます。

特異スペクトル分析法を使用してトレンドおよびフィルタリングノイズを抽出します。抽出された動向の平滑化およびノイズフィルタリング閾値は指標パラメータを調整することによって制御することができます。