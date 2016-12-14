無料でロボットをダウンロードする方法を見る
実際の著者： TrendLaboratory Ltd.
Fisher_org_v1 オシレータに基づいた買われ過ぎと売られ過ぎ領域を離れる場合のセマフォ矢印シグナル指標。
図1 Fisher_org_v1_Sign指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15874
Exp_Fisher_org_v1
Exp_Fisher_org_v1 EA はFisher_org_v1オシレータによって生成されたシグナルに基づきます。特異スペクトル分析に基づくトレンド指標。
特異スペクトル分析法を使用してトレンドおよびフィルタリングノイズを抽出します。抽出された動向の平滑化およびノイズフィルタリング閾値は指標パラメータを調整することによって制御することができます。
Volume_Weighted_MACandle
ローソク足のシーケンスとして実装されたVolume_Weighted_MA指標JFatl_Digit_System
この指標は、JFatl_Digitのアルゴリズムで処理された高値および安値価格系列に基づくチャネルを使用してブレークアウトシステムを実装します。