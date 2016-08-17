Participe de nossa página de fãs
Fisher_org_v1_Sign - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1084
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor real:
TrendLaboratory Ltd.
Indicador de sinal marcador de semáforo com uso de saída da zona de sobrevenda/sobrecompra do oscilador Fisher_org_v1.
Fig.1. Indicador Fisher_org_v1_Sign
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15874
