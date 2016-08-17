CodeBaseSeções
Fisher_org_v1_Sign - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1084
Avaliação:
(12)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

TrendLaboratory Ltd.

Indicador de sinal marcador de semáforo com uso de saída da zona de sobrevenda/sobrecompra do oscilador Fisher_org_v1.

Fig.1. Indicador Fisher_org_v1_Sign

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15874

