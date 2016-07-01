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Индикаторы

Fisher_org_v1 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2747
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

TrendLaboratory Ltd.

Индикатор Fisher Transform. Индикатор был разработан в 2002 году и его автором является Джон Элерс. Поэтому часто FT называют индикатором Элерса.

Если в нескольких словах описать суть индикатора Fisher Transform, то он показывает текущие движения, а установленные уровни часто выступают переломными моментами. Но главное — это тенденция: индикатор растет — рынок растет. Индикатор падает — рынок падает.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 14.06.2016.

Рис.1. Индикатор Fisher_org_v1

Рис.1. Индикатор Fisher_org_v1

Универсальный трейлинг-стоп Универсальный трейлинг-стоп

Советник работает как в обычном режиме с единственной позицией, так и в режиме HEDGE с множеством открытых позиций.

Exp_Volume_Weighted_MA_StDev Exp_Volume_Weighted_MA_StDev

Торговая система, построенная на сигналах индикатора Volume_Weighted_MA_StDev.

Volume_Weighted_MA_StDev_HTF Volume_Weighted_MA_StDev_HTF

Индикатор Volume_Weighted_MA_StDev с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Volume_Weighted_MA_Cloud_Digit Volume_Weighted_MA_Cloud_Digit

Индикатор Volume_Weighted_MA с заливкой пространства графика цветным фоном, с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков.