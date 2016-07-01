Реальный автор:

TrendLaboratory Ltd.

Индикатор Fisher Transform. Индикатор был разработан в 2002 году и его автором является Джон Элерс. Поэтому часто FT называют индикатором Элерса.

Если в нескольких словах описать суть индикатора Fisher Transform, то он показывает текущие движения, а установленные уровни часто выступают переломными моментами. Но главное — это тенденция: индикатор растет — рынок растет. Индикатор падает — рынок падает.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 14.06.2016.

Рис.1. Индикатор Fisher_org_v1