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Fisher_org_v1 - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
TrendLaboratory Ltd.
Индикатор Fisher Transform. Индикатор был разработан в 2002 году и его автором является Джон Элерс. Поэтому часто FT называют индикатором Элерса.
Если в нескольких словах описать суть индикатора Fisher Transform, то он показывает текущие движения, а установленные уровни часто выступают переломными моментами. Но главное — это тенденция: индикатор растет — рынок растет. Индикатор падает — рынок падает.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 14.06.2016.
Рис.1. Индикатор Fisher_org_v1
Советник работает как в обычном режиме с единственной позицией, так и в режиме HEDGE с множеством открытых позиций.Exp_Volume_Weighted_MA_StDev
Торговая система, построенная на сигналах индикатора Volume_Weighted_MA_StDev.
Индикатор Volume_Weighted_MA_StDev с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Volume_Weighted_MA_Cloud_Digit
Индикатор Volume_Weighted_MA с заливкой пространства графика цветным фоном, с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков.