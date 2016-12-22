代码库部分
Fisher_org_v1_Sign - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
真实作者:

TrendLaboratory 有限公司。

信号量箭头指标, 基于 Fisher_org_v1 振荡器远离超买和超卖区域。

图例.1. 指标 Fisher_org_v1_Sign

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15874

