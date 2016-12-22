请观看如何免费下载自动交易
真实作者:
TrendLaboratory 有限公司。
信号量箭头指标, 基于 Fisher_org_v1 振荡器远离超买和超卖区域。
图例.1. 指标 Fisher_org_v1_Sign
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15874
Exp_Fisher_org_v1
此 Exp_Fisher_org_v1 EA 的入场信号由 Fisher_org_v1 振荡器中生成。基于奇异频谱分析的趋势指标
使用奇异频谱分析的方法提取趋势并过滤噪声。调整指标参数可以控制提取的趋势和噪声过滤阈值的平滑度。
Volume_Weighted_MACandle
指标 Volume_Weighted_MA 以蜡烛条序列的形式实现。JFatl_Digit_System
此指标实现了一个突破交易系统, 使用的通道基于 JFatl_Digit 算法处理的最高价和最低价序列。