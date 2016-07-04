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Fisher_org_v1_Sign - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
TrendLaboratory Ltd.
Семафорный стрелочный сигнальный индикатор с использованием выхода из зон перекупленности и перепроданности осциллятора Fisher_org_v1.
Рис.1. Индикатор Fisher_org_v1_Sign
Volume_Weighted_MACandle
Индикатор Volume_Weighted_MA в свечном виде.Volume_Weighted_MA_Cloud_Digit
Индикатор Volume_Weighted_MA с заливкой пространства графика цветным фоном, с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков.
Exp_Fisher_org_v1
Эксперт Exp_Fisher_org_v1 построен на основе сигналов осциллятора Fisher_org_v1.JFatl_Digit_System
Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала, построенного на обработанных алгоритмом JFatl_Digit High и Low ценового ряда.