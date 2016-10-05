CodeBaseKategorien
Indikatoren

Fisher_org_v1_Sign - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
728
Rating:
(12)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der echte Autor:

TrendLaboratory Ltd.

Der Semaphore Pfeil-Signalindikator unter der Verwendung des Verlassen aus den Überverkaufsbereichen, Überkaufsbereichen des Oszillators Fisher_org_v1.

in Abb.1. Der Indikator Fisher_org_v1_Sign

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15874

