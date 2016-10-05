Der Experte Exp_Fisher_org_v1 wurde aufgrund der Signale des Indikators Fisher_org_v1 gebaut.

Die Auswahl des Trends und der Soundsfiltrierung mit Hilfe der Methode der singulären Spektrumanalyse. Die Kontrolle über den Indikatorparameter ermöglicht die Glätte des ausgewählten Trends und die Grenze der Soundsfiltrierung zu kontrolliern.