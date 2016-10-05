und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Fisher_org_v1_Sign - Indikator für den MetaTrader 5
Der echte Autor:
TrendLaboratory Ltd.
Der Semaphore Pfeil-Signalindikator unter der Verwendung des Verlassen aus den Überverkaufsbereichen, Überkaufsbereichen des Oszillators Fisher_org_v1.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15874
Der Experte Exp_Fisher_org_v1 wurde aufgrund der Signale des Indikators Fisher_org_v1 gebaut.Der Trendindikator basiert auf der Grundlage der singulären Spektrumanalyse
Die Auswahl des Trends und der Soundsfiltrierung mit Hilfe der Methode der singulären Spektrumanalyse. Die Kontrolle über den Indikatorparameter ermöglicht die Glätte des ausgewählten Trends und die Grenze der Soundsfiltrierung zu kontrolliern.
Der Indikator Volume_Weighted_MA in einer Kerzen-Form.JFatl_Digit_System
Der Indikator, der das Breakout-System mit der Verwendung des Kanals umsetzt, der auf dem verarbeitenden Algorithmus JFatl_Digit High und Low der Preisreihe gebaut wurde.