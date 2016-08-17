CodeBaseSecciones
Indicadores

Fisher_org_v1 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
977
Ranking:
(16)
Publicado:
Actualizado:
Autor real:

TrendLaboratory Ltd.

Indicador Fisher Transform. El indicador fue desarrollado en 2002 y su autor es John Ehlers. Por eso a FT con frecuencia lo llaman el indicador de John Ehlers.

Si describimos en pocas palabras la esencia del indicador Fisher Transform, podríamos decir que muestra los movimientos actuales, y que los niveles establecidos a menudo actúan como punto de inflexión. Pero lo más importante es la tendencia: si el indicador crece, el mercado crece. Si el indicador cae, el mercado cae.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 04.01.2016.

Fig. 1. Indicador Fisher_org_v1

