Fisher_org_v1 - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
TrendLaboratory Ltd.
Indicador Fisher Transform. El indicador fue desarrollado en 2002 y su autor es John Ehlers. Por eso a FT con frecuencia lo llaman el indicador de John Ehlers.
Si describimos en pocas palabras la esencia del indicador Fisher Transform, podríamos decir que muestra los movimientos actuales, y que los niveles establecidos a menudo actúan como punto de inflexión. Pero lo más importante es la tendencia: si el indicador crece, el mercado crece. Si el indicador cae, el mercado cae.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 04.01.2016.
Fig. 1. Indicador Fisher_org_v1
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15857
