Volume_Weighted_MA_Cloud_Digit - indicador para MetaTrader 5
El indicador Volume_Weighted_MA rellena el espacio del gráfico con un fondo de color. También representa el último valor en forma de etiqueta de precio y tiene la posibilidad de redondear los niveles del indicador en la cantidad indicada de grados. El grado de redondeo se determina con la variable de entrada del indicador Digit :
input uint Digit=2; //número de dígitos del redondeo
Como línea divisoria se muestra la propia media móvil.
Fig. 1. Indicador Volume_Weighted_MA_Cloud_Digit
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15859
