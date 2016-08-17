El indicador Volume_Weighted_MA rellena el espacio del gráfico con un fondo de color. También representa el último valor en forma de etiqueta de precio y tiene la posibilidad de redondear los niveles del indicador en la cantidad indicada de grados. El grado de redondeo se determina con la variable de entrada del indicador Digit :



input uint Digit=2;

Como línea divisoria se muestra la propia media móvil.

Fig. 1. Indicador Volume_Weighted_MA_Cloud_Digit