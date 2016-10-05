CodeBaseKategorien
Fisher_org_v1 - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Der echte Autor:

TrendLaboratory Ltd.

Der Indikator Fisher Transform. Der Indikator wurde in 2002 entwickelt und sein Autor ist John Ehlers. Deshalb nennt man FT oft als Indikator Ehlers.

Wenn man den Zweck des Indikators Fisher Transform mit wenigen Worten beschreibt, dann zeigt er die aktuelle Bewegung und die gesetzten Ebene dienen oft als Wendepunkte. Aber die Hauptsache - ist es der Trend: wenn der Indikator wächst - der Markt wächst auch. Wenn der Indikator fällt - Markt fällt auch.

Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base 14.06.2016. veröffentlicht.

in Abb.1. Der Indikator Fisher_org_v1

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15857

Exp_Volume_Weighted_MA_StDev Exp_Volume_Weighted_MA_StDev

Das Handelssystem, welches aufgrund der Signale des Indikators Volume_Weighted_MA_StDev gebaut wurde.

Volume_Weighted_MA_Cloud_HTF Volume_Weighted_MA_Cloud_HTF

Der Indikator Volume_Weighted_MA_Cloud mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

Volume_Weighted_MA_StDev_HTF Volume_Weighted_MA_StDev_HTF

Der Indikator Volume_Weighted_MA_StDev mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

Volume_Weighted_MA_Cloud_Digit Volume_Weighted_MA_Cloud_Digit

Der Indikator Volume_Weighted_MA mit der farbigen Hintergrund-Ausfüllung des Chartsraums, mit der Anzeige des letzten Wertes in Form von einer Preismarkierung und mit der Möglichkeit, die Ebene des Indikators zur erforderlichen Anzahl der Ordnung abzurunden.