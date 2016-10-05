Der echte Autor:

TrendLaboratory Ltd.

Der Indikator Fisher Transform. Der Indikator wurde in 2002 entwickelt und sein Autor ist John Ehlers. Deshalb nennt man FT oft als Indikator Ehlers.

Wenn man den Zweck des Indikators Fisher Transform mit wenigen Worten beschreibt, dann zeigt er die aktuelle Bewegung und die gesetzten Ebene dienen oft als Wendepunkte. Aber die Hauptsache - ist es der Trend: wenn der Indikator wächst - der Markt wächst auch. Wenn der Indikator fällt - Markt fällt auch.

Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base 14.06.2016. veröffentlicht.

in Abb.1. Der Indikator Fisher_org_v1