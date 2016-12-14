無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Fisher_org_v1 - MetaTrader 5のためのインディケータ
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者： TrendLaboratory Ltd.
フィッシャー変換（Fisher Transform）指標この指標はもともと2002年にJohn Ehlersによって開発されました。したがって、FTはしばしばエーラー（Ehlers）指標と呼ばれます。
言い換えれば、フィッシャー変換指標は、現在の動きを表示し、設定されたレベルはしばしばターニングポイントとして機能します。しかし、主なものは動向です。指標が良くなれば 市場が成長します。指標が悪くなれば 市場が下落します。
この指標はもともとMQL4で書かれ2016年6月14日にコードベースに公開されました。
図1 Fisher_org_v1指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15857
