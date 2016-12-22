请观看如何免费下载自动交易
费舍尔变换指标。指标于 2002 年由 John Ehlers 初始开发。所以, FT 指标经常被称为 Ehlers 指标。
简言之, 费舍尔变换指标显示当前走势, 并在活跃区域设定级别作为转折点。但主要的是趋势: 指标增长 — 行情增长。指标下跌 — 行情下跌。
原版指标以 MQL4 语言编写，并于 2016 年 06 月 14 日首次发表在 代码库。
图例.1. 指标 Fisher_org_v1
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15857
