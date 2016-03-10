Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
XEnvelopes - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1553
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador Envelopes clásico con uso de algoritmos de promediación universal y función para dar un color determinado al fondo del canal.
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Fig. 1. Indicador XEnvelopes
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14742
El legendario Ilan 1.6 Dynamic pertenece a la serie de los llamados "promediadores". Gracias a sus avanazadas fórmulas de gestión de capital, permite salir con beneficios incluso de una posición que a ciencia cierta tendría pérdidas. Ahora Ilan 1.6 Dynamic está disponible en los códigos fuente para MetaTrader 5.YZ_Summer_Time
Comprueba si una fecha pertenece al horario invernal o estival, el código ha sido desarrollado para la depuración de los eventos dependientes de las noticias.
Las expresiones regulares suponen un lenguaje formal para procesar textos de forma rápida y flexible. Cada expresión regular es un patrón(máscara) para la cual el desarrollador de expresiones regulares trata de encontrar coincidencias con el texto de origen. El patrón consta de designaciones, operadores o constructores de un símbolo o varios caracteres.Fisher_org_v1
Indicador Fisher Transform. Muestra los movimientos actuales, los niveles establecidos a menudo actúan como punto de inflexión.