Indicadores

XEnvelopes - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Publicado:
Actualizado:
Indicador Envelopes clásico con uso de algoritmos de promediación universal y función para dar un color determinado al fondo del canal.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Fig. 1. Indicador XEnvelopes

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14742

