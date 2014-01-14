Mira cómo descargar robots gratis
Asesor Experto sencillo basado en la Media Móvil Simple y ADX - Asesor Experto para MetaTrader 5
Este sencillo Asesor Experto utiliza los indicadores Media Móvil Simple y ADX, como se indica en el artículo "Guía paso a paso para escribir un Expert Advisor en MQL5 para principiantes".
Se diferencia del EA del artículo en que no controla las posiciones abiertas.
Los mejores resultados se obtienen para 30mins, 1H, y 2H.
Resultados del Backtest:
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/123
