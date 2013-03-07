CodeBaseРазделы
Индикаторы

TrendStrength - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
4123
(24)
Реальный автор:

Xaoc

Индикатор для определения глобального тренда. В качестве критерия для определения текущего тренда используется направление движения оциллятора. Индикатор имеет размерность скорости изменения цены в пунктах.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 17.10.2007.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикатор TrendStrength

