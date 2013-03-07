Ставь лайки и следи за новостями
TrendStrength - индикатор для MetaTrader 5
- 4123
Реальный автор:
Xaoc
Индикатор для определения глобального тренда. В качестве критерия для определения текущего тренда используется направление движения оциллятора. Индикатор имеет размерность скорости изменения цены в пунктах.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 17.10.2007.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1 Индикатор TrendStrength
