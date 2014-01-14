CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Ichimoku Oscillator - indicador para MetaTrader 5

Grigoriy Chaunin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
1592
Ranking:
(25)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

La idea es similar al MACD, pero en lugar de utilizar la diferencia entre Medias Móviles, se calcula la diferencia entre las líneas del indicador Ichimoku.

Los parámetrod de entrada son los mismos que en el indicador Ichimoku.

Ichimoku Oscillator

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/195

Asesor Experto sencillo basado en la Media Móvil Simple y ADX Asesor Experto sencillo basado en la Media Móvil Simple y ADX

Este Asesor Experto ustiliza los indicadores Media Móvil Simple y ADX.

TrendStrength TrendStrength

Indicador para definir la tendencia global.

3rd Generation Moving Average 3rd Generation Moving Average

Media móvil que utiliza un procedimiento sencillo para disminuir retargo temporal basado en el aumento del período de la media móvil.

Perceptrón con 5 indicadores Perceptrón con 5 indicadores

Usando Perceptrón con Aprendizaje Automático