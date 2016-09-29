実際の著者：

Chaos

グローバルな動向を定義する指標。オシレータの方向は、現在の動向を規定するための基準として使用されます。指標は、ポイント単位の価格変化速度の寸法を有します。

この指標は初めにMQL4で実装され2007年10月17日にコードベースで公開されました。

この指標はSmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使います（terminal_data_folder\MQL5\Includeへのコピーが必要）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1 TrendStrength指標