私たちのファンページに参加してください
MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
TrendStrength - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 950
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
Chaos
グローバルな動向を定義する指標。オシレータの方向は、現在の動向を規定するための基準として使用されます。指標は、ポイント単位の価格変化速度の寸法を有します。
この指標は初めにMQL4で実装され2007年10月17日にコードベースで公開されました。
この指標はSmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使います（terminal_data_folder\MQL5\Includeへのコピーが必要）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
図1 TrendStrength指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1585
