コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

TrendStrength - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
950
評価:
(24)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ビュー
trendstrength.mq5 (7.67 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

Chaos

グローバルな動向を定義する指標。オシレータの方向は、現在の動向を規定するための基準として使用されます。指標は、ポイント単位の価格変化速度の寸法を有します。

この指標は初めにMQL4で実装され2007年10月17日にコードベースで公開されました。

この指標はSmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使います（terminal_data_folder\MQL5\Includeへのコピーが必要）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1 TrendStrength指標

図1 TrendStrength指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1585

オブジェクトエミュレータ オブジェクトエミュレータ

オブジェクトを操作するための機能のエミュレータ。これは、チャートでの検証後にオブジェクトを見ることができます。

MinPriceChange MinPriceChange

もみ合い相場の後または潜在的な任意の方向でのブレイクスルーの前にシグナルを形成する価格変化の最小和の指標

SmPriceBend-T01 SmPriceBend-T01

最初の価格変更のデリバティブまたは単なる動向速度やサインの指標。

Renko Line Break Renko Line Break

Renko Line Break（蓮子ラインブレイク）指標自体は蓮子チャートと3つの直線ブレイクスルーの合成を決定します。