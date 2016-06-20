und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
TrendStrength - Indikator für den MetaTrader 5
- 975
Der echte Autor:
Chaos
Indikator um den globalen Trend zu definieren. Die Richtung der Oszillatorbewegung wird als Kriterium verwendet, um den aktuellen Trend zu definieren. Der Indikator hat die Dimension Geschwindigkeit der Preisänderung in Punkten.
Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base am 17.10.2007.
Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Abb.1 Der TrendStrength Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1585
