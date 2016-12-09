Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Autor real: StatBars TO
Media móvil Volume_Weighted_MA, cuyo espacio de fondo en el gráfico se encuentra coloreado. Como línea separadora de los colores, se presenta la propia media móvil Volume_Weighted_MA.
Fig. 1. Indicador Volume_Weighted_MA_Cloud
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15845
