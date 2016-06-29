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Индикаторы

Volume_Weighted_MA_Cloud - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2200
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

StatBars TO

Скользящая средняя Volume_Weighted_MA с заливкой пространства графика цветным фоном. В качестве линии разделения цвета представлен сам мувинг Volume_Weighted_MA.


Рис.1. Индикатор Volume_Weighted_MA_Cloud

Рис.1. Индикатор Volume_Weighted_MA_Cloud

Volume_Weighted_MA_StDev Volume_Weighted_MA_StDev

Индикатор Volume_Weighted_MA с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.

iMFISignAlert iMFISignAlert

Семафорный стрелочный сигнальный индикатор с использованием выхода из зон перекупленности и перепроданности классического осциллятора Money Flow Index с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.

iStochKomposterAlert iStochKomposterAlert

Семафорный стрелочный сигнальный индикатор с использованием выхода из зон перекупленности и перепроданности классического стохастического осциллятора с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.

Volume_Weighted_MA_Cloud_HTF Volume_Weighted_MA_Cloud_HTF

Индикатор Volume_Weighted_MA_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.