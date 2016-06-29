Индикатор Volume_Weighted_MA с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.

Семафорный стрелочный сигнальный индикатор с использованием выхода из зон перекупленности и перепроданности классического осциллятора Money Flow Index с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.