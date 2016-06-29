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Volume_Weighted_MA_Cloud - индикатор для MetaTrader 5
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StatBars TO
Скользящая средняя Volume_Weighted_MA с заливкой пространства графика цветным фоном. В качестве линии разделения цвета представлен сам мувинг Volume_Weighted_MA.
Рис.1. Индикатор Volume_Weighted_MA_Cloud
Индикатор Volume_Weighted_MA с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.iMFISignAlert
Семафорный стрелочный сигнальный индикатор с использованием выхода из зон перекупленности и перепроданности классического осциллятора Money Flow Index с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.
Семафорный стрелочный сигнальный индикатор с использованием выхода из зон перекупленности и перепроданности классического стохастического осциллятора с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.Volume_Weighted_MA_Cloud_HTF
Индикатор Volume_Weighted_MA_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.