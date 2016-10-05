und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Volume_Weighted_MA_Cloud - Indikator für den MetaTrader 5
891
Der echte Autor:
StatBars TO
Der gleitende Mittelwert Volume_Weighted_MA mit der farbigen Hintergrund-Ausfüllung des Chartsraums. Als die Trennlinie der Farbe wurde selbst der Moving Volume_Weighted_MA dargestellt.
in Abb.1. Der Indikator Volume_Weighted_MA_Cloud
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15845
