Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Volume_Weighted_MA_StDev - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1225
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador Volume_Weighted_MA con indicación adicional de intensidad de tendencia mediante puntos de color, basado en un algoritmo de desviación estándar.
Si la desviación estándar del indicador Volume_Weighted_MA se encuentra en el diapasón entre los valores de los parámetros dK1 y dk2, entonces aparecerá un punto de color en la media móvil, con el color correspondiente a la dirección de la tendencia actual.
input double dK1=1.5; // Coeficiente 1 para el filtro cuadrático input double dK2=2.5; // Coeficiente 2 para el filtro cuadrático
Si el valor de la desviación estándar se muestra superior al valor del parámetro de entrada dk2, entonces el tamaño del punto de color se hace mayor. De esta forma, se obtiene la indicación de la fuerza de la tendencia con tres niveles de intensidad.
- Débil - no hay puntos de color;
- Medio - puntos de color pequeños;
- Fuerte - puntos de color grandes.
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Fig. 1. Indicador Volume_Weighted_MA_StDev
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15844
Indicador de señal de semáforo de flechas que usa la salida de las zonas de sobrecompra y sobreventa del oscilador Money Flow Index clásico, con alertas, envío de mensajes de correo y notificaciones push al smartphone.Volume_Weighted_MA_HTF
Indicador Volume_Weighted_MA con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
Media móvil Volume_Weighted_MA, cuyo espacio de fondo en el gráfico se encuentra coloreado.RVI_Chart
Oscilador RVI en la ventana principal del gráfico con respecto al indicador de media móvil.