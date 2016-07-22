CodeBaseSeções
Volume_Weighted_MA_Cloud - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Verdadeiro autor:

StatBars TO

Média móvel Volume_Weighted_MA com preenchimento do espaço do gráfico com um fundo colorido. Como uma linha de separação de cores foi apresentada a média móvel Volume_Weighted_MA.


Fig.1. Indicador Volume_Weighted_MA_Cloud

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15845

