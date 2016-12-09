Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
iMFISignAlert - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1022
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador de señal de semáforo de flechas que usa la salida de las zonas de sobrecompra y sobreventa del oscilador Money Flow Index clásico, con alertas, envío de mensajes de correo y notificaciones push al smartphone.
Para el envío de alertas, mensajes de correo y mensajes push al smarphone, se han realizado los siguientes cambios en el código del indicador:
- En los parámetros de entrada del indicador se han escrito nuevas variables de entrada
input uint NumberofBar=1;//Número de la barra para la alerta input bool SoundON=true; //Permiso para la alerta input uint NumberofAlerts=2;//Número de alertas input bool EMailON=false; //Permiso para enviar una señal por correo input bool PushON=false; //Permiso para enviar una señal al móvil
- Se han añadido tres nuevas funciones BuySignal(), SellSignal() y GetStringTimeframe() al final del código del indicador
//+------------------------------------------------------------------+ //| Buy signal function | //+------------------------------------------------------------------+ void BuySignal(string SignalSirname, // texto del nombre del indicador para las señales de correo y push double &BuyArrow[], // búfer de indicador con las señales para la compra const int Rates_total, // número actual de barras const int Prev_calculated, // número de barras en el tick anterior const double &Close[], // precio de cierre const int &Spread[]) // spread { //--- static uint counter=0; if(Rates_total!=Prev_calculated) counter=0; bool BuySignal=false; bool SeriesTest=ArrayGetAsSeries(BuyArrow); int index; if(SeriesTest) index=int(NumberofBar); else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1; if(NormalizeDouble(BuyArrow[index],_Digits) && BuyArrow[index]!=EMPTY_VALUE) BuySignal=true; if(BuySignal && counter<=NumberofAlerts) { counter++; MqlDateTime tm; TimeToStruct(TimeCurrent(),tm); string text=TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE)+" "+string(tm.hour)+":"+string(tm.min); SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Close); if(SeriesTest) index=int(NumberofBar); else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1; double Ask=Close[index]; double Bid=Close[index]; SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Spread); if(SeriesTest) index=int(NumberofBar); else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1; Bid+=Spread[index]; string sAsk=DoubleToString(Ask,_Digits); string sBid=DoubleToString(Bid,_Digits); string sPeriod=GetStringTimeframe(ChartPeriod()); if(SoundON) Alert("BUY signal \n Ask=",Ask,"\n Bid=",Bid,"\n currtime=",text,"\n Symbol=",Symbol()," Period=",sPeriod); if(EMailON) SendMail(SignalSirname+": BUY signal alert","BUY signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod); if(PushON) SendNotification(SignalSirname+": BUY signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod); } //--- } //+------------------------------------------------------------------+ //| Sell signal function | //+------------------------------------------------------------------+ void SellSignal(string SignalSirname, // texto del nombre del indicador para las señales de correo y push double &SellArrow[], // búfer de indicador con las señales para la compra const int Rates_total, // número actual de barras const int Prev_calculated, // número de barras en el tick anterior const double &Close[], // precio de cierre const int &Spread[]) // spread { //--- static uint counter=0; if(Rates_total!=Prev_calculated) counter=0; bool SellSignal=false; bool SeriesTest=ArrayGetAsSeries(SellArrow); int index; if(SeriesTest) index=int(NumberofBar); else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1; if(NormalizeDouble(SellArrow[index],_Digits) && SellArrow[index]!=EMPTY_VALUE) SellSignal=true; if(SellSignal && counter<=NumberofAlerts) { counter++; MqlDateTime tm; TimeToStruct(TimeCurrent(),tm); string text=TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE)+" "+string(tm.hour)+":"+string(tm.min); SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Close); if(SeriesTest) index=int(NumberofBar); else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1; double Ask=Close[index]; double Bid=Close[index]; SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Spread); if(SeriesTest) index=int(NumberofBar); else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1; Bid+=Spread[index]; string sAsk=DoubleToString(Ask,_Digits); string sBid=DoubleToString(Bid,_Digits); string sPeriod=GetStringTimeframe(ChartPeriod()); if(SoundON) Alert("SELL signal \n Ask=",Ask,"\n Bid=",Bid,"\n currtime=",text,"\n Symbol=",Symbol()," Period=",sPeriod); if(EMailON) SendMail(SignalSirname+": SELL signal alert","SELL signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod); if(PushON) SendNotification(SignalSirname+": SELL signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod); } //--- } //+------------------------------------------------------------------+ //| Obteniendo el marco temporal en forma de línea | //+------------------------------------------------------------------+ string GetStringTimeframe(ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { //---- return(StringSubstr(EnumToString(timeframe),7,-1)); //---- }
- En el bloque OnCalculate(), después de los ciclos de cálculo del indicador, se han añadido un par de llamadas de las funciones BuySignal() y SellSignal()
BuySignal("iWPRSign",BuyBuffer,rates_total,prev_calculated,close,spread); SellSignal("iWPRSign",SellBuffer,rates_total,prev_calculated,close,spread);
Donde BuyBuffer y SellBuffer son los nombres de los búferes de indicador para guardar las señales de compra y venta. En los búferes de indicador, como valores vacíos deberán existir o bien ceros o bien EMPTY_VALUE.
Se supone que en el código del indicador, en el bloque OnCalculate(), se usará solo una llamada a las funciones BuySignal() y SellSignal().
Fig. 1. Indicador iMFISignAlert en el gráfico
Fig.2. Indicador iMFISignAlert. Envío de la alerta
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15843
Indicador Volume_Weighted_MA con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.Exp_Volume_Weighted_MA
El experto Exp_Volume_Weighted_MA está construido sobre la base del cambio de dirección del movimiento del oscilador Volume_Weighted_MA.
Indicador Volume_Weighted_MA con indicación adicional de intensidad de tendencia mediante puntos de color, basado en un algoritmo de desviación estándar.Volume_Weighted_MA_Cloud
Media móvil Volume_Weighted_MA, cuyo espacio de fondo en el gráfico se encuentra coloreado.