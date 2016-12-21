Yuriy Tokman (YTG)

Oscilador RVI en la ventana principal del gráfico con respecto al indicador de media móvil. El propio RVI se presenta en forma de nube de color, la media móvil, en azul.

Parámetros de entrada del indicador:

input uint RVIPeriod= 14 ; input Smooth_Method XMA_Method= MODE_SMMA ; input uint XLength= 12 ; input int XPhase= 15 ; input double Dev= 1000.0 ; input ENUM_APPLIED_PRICE Applied_price= PRICE_CLOSE ; input int Shift= 0 ;

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".





Fig. 1. Indicador RVI_Chart