RVI_Chart - indicador para MetaTrader 5
Oscilador RVI en la ventana principal del gráfico con respecto al indicador de media móvil. El propio RVI se presenta en forma de nube de color, la media móvil, en azul.
Parámetros de entrada del indicador:
//+-------------------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del indicador | //+-------------------------------------------------+ input uint RVIPeriod=14; input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMMA; // Método de promediación input uint XLength=12; // Profundidad de la promediación input int XPhase=15; // Parámetro de suavizado //---- para JJMA que cambie en los límites de -100 ... +100, influye en la calidad del proceso de paso; //---- para VIDIA es el periodo CMO, para AMA es el periodo de la móvil lenta input double Dev=1000.0; // Desviación del indicador input ENUM_APPLIED_PRICE Applied_price=PRICE_CLOSE; // Tipo de sombra o handle input int Shift=0; // Desplazamiento del indicador en horizontal en barras
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Fig. 1. Indicador RVI_Chart
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15114
