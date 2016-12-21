CodeBaseSecciones
Indicadores

RVI_Chart - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Publicado:
Actualizado:
Autor real: Yuriy Tokman (YTG)

Oscilador RVI en la ventana principal del gráfico con respecto al indicador de media móvil. El propio RVI se presenta en forma de nube de color, la media móvil, en azul.

Parámetros de entrada del indicador:

//+-------------------------------------------------+
//| Parámetros de entrada del indicador                     |
//+-------------------------------------------------+
input uint RVIPeriod=14;
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMMA;             // Método de promediación
input uint XLength=12;                                // Profundidad de  la promediación
input int XPhase=15;                                  // Parámetro de suavizado
//---- para JJMA que cambie en los límites de -100 ... +100, influye en la calidad del proceso de paso;
//---- para VIDIA es el periodo CMO, para AMA es el periodo de la móvil lenta
input double Dev=1000.0;                              // Desviación del indicador
input ENUM_APPLIED_PRICE  Applied_price=PRICE_CLOSE;  // Tipo de sombra o handle
input int Shift=0;                                    // Desplazamiento del indicador en horizontal en barras

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".


Fig. 1. Indicador RVI_Chart

Fig. 1. Indicador RVI_Chart

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15114

