ポケットに対して
インディケータ

Volume_Weighted_MA_Cloud - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
863
評価:
(23)
パブリッシュ済み:
実際の著者：

StatBars TO

チャートスペースを色付きの背景で塗りつぶすVolume_Weighted_MA移動平均線です。Volume_Weighted_MA移動平均そのものが色の区切り線として機能します。


図1　Volume_Weighted_MA_Cloud指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15845

